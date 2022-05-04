Более 30 боевых упражнений отработают в мае корабли и подводные лодки Северного флота

В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки сил и войск Северного флота в мае корабли отработают более 30 артиллерийских, торпедных и ракетных стрельб в полигонах Баренцева и Белого морей. В том числе будут выполнены стрельбы крылатыми ракетами.

Всего в боевой учёбе будет задействовано 17 надводных кораблей и 12 подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба СФ, в конце месяца спланировано показное занятие для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ с традиционным учением сил Северного флота в Баренцевом море, под названием «Кумжа».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419787@egNews