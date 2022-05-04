Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 09:30
Более 30 боевых упражнений отработают в мае корабли и подводные лодки Северного флота
В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки сил и войск Северного флота в мае корабли отработают более 30 артиллерийских, торпедных и ракетных стрельб в полигонах Баренцева и Белого морей. В том числе будут выполнены стрельбы крылатыми ракетами.
Всего в боевой учёбе будет задействовано 17 надводных кораблей и 12 подводных лодок.
Как сообщает пресс-служба СФ, в конце месяца спланировано показное занятие для слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ с традиционным учением сил Северного флота в Баренцевом море, под названием «Кумжа».
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419787@egNews
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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