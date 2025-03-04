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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 13:00

Более 30 комплектов наград разыграли на первенстве Мурманской области по плаванию

В Мурманском плавательном бассейне состоялось первенство Мурманской области по плаванию среди юношей и девушек в возрасте 14-15 лет. В течение трёх дней за медали соревнований боролись более 180 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Полярных Зорь, Ковдора, Апатитов, Кандалакши, Полярного.

Среди мальчиков золотые награды завоевали Егор Щукин (Мурманск), Никита Викулов (Полярные Зори), Глеб Кожевников (Мончегорск), Александр Сакалюк (Ковдор), Виктор Андреев (Апатиты), Даниил Перминов (Апатиты), Александр Андрейчук (Полярные Зори), Дмитрий Глазунов (Мурманск) и Максим Комиссаров (Полярный).

У девушек лучшие результаты показали Дарья Фомина (Апатиты), Мария Васильева (Апатиты), Мария Спицына (Полярные Зори), Анастасия Коробейщикова (Оленегорск), Василиса Сидорова (Мурманск), Диана Шеянова (Мурманск), Екатерина Горчинская (Мурманск), Ольга Кожурова (Мурманск) и Мария Калягина (Апатиты).

Как отмечает региональное Министерство спорта, плавание – один из самых массовых видов спорта в Мурманской области. Поддержка заполярных спортсменов является ключевой задачей в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». В ближайшие годы в регионе планируется масштабное обновление инфраструктуры: готовится к реконструкции центральный плавательный бассейн в Мурманске, предполагается строительство модульного бассейна в Росляково и физкультурно-оздоровительного комплекса на Кольском проспекте в столице Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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