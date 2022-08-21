Более 30 мероприятий проведут учреждения культуры региона в честь Дня Государственного флага Российской Федерации

В рамках празднования Дня Государственного флага РФ, который традиционно отмечается в России 22 августа, в учреждениях культуры региона пройдут тематические мероприятия.

В Мурманском областном художественном музее 20 августа вчера прошло мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», а 21 августа в 14.00 северян ждёт встреча клуба выходного дня «Вместе в музей», темой которого станет «История флага российского».

Познавательная медиа-презентация «Из истории российского флага» пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 22 августа в 12.00. В этот же день состоится познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб». Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает смелых, талантливых и эрудированных ребят, готовых организовать свою команду, принять участие в квиз-игре «Символы России». Регистрация активна до 12.00 21 августа. Подробная информация опубликована в группе библиотеки ВКонтакте.

С 16 по 23 августа в Мурманской областной научной библиотеке проходит квиз «Российский триколор», на котором участникам рассказывают о том, как и когда появился российский триколор, что означают цвета нашего флага, и кто стоял у истоков его появления.

В Мурманской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих 22 августа весь день будет проходить книжно-иллюстративная выставка «Святыни российской державы».

В филиале №9 Центральной городской библиотеки сотрудники ждут гостей на Дне информации «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». 22 августа все желающие смогут посетить митинг-концерт, посвящёенный Дню Российского флага. Также напомним, что с 1 августа в Центре досуга и семейного творчества проходит открытый городской творческий конкурс «Три цвета праздника».

К празднованию присоединятся и муниципальные образования Кольского Заполярья.

В Апатитах 22 августа в 13.00 в Городской детско-юношеской библиотеке пройдет Волонтёрская уличная акция «Под флагом России». В праздничный день ЗАТО Александровск организует в Центре творчества и досуга Гаджиево познавательную программу и мастер-класс «Трехцветный флаг страны моей» для детей. Начало программы – в 10.00. Также 22 августа в 11.00 в местной Централизованной библиотечной системе пройдет патриотический квиз «История в символах и знаках».

23 августа в 15.00 в Централизованной клубной системе Полярного ждут участников уличной акции «Флаг державы-символ славы».

В ЗАТО Заозёрск 22 августа в Центре культуры и библиотечного обслуживания состоится городская акция «Флаг России – гордость наша». В ЗАТО Островной 20 августа в 13.30 Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания организует уличную познавательную программу «Гордо реет российский триколор».

Жители флотской столицы 22 августа смогут посетить Североморский музейно-выставочный комплекс и поучаствовать в познавательной программе «День Российского флага». В праздничный день в 16.00 в Центральной библиотеке им. Крейна пройдёт информационная акция «Три цвета родной страны».

Кировчан также ждёт насыщенная программа: 22 августа во Дворце культуры состоится мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ; 23 августа в Библиотеке-филиале №4 пройдёт игра-викторина «Три цвета России»; 26 августа сотрудники детской библиотеки приглашают на игру-путешествие «Три цвета радуги».

22 августа в 14.00 в Городском Дворце культуры Ковдора пройдёт уличная акция «Наш любимый бело-сине-красный».

22 августа в молодёжном пространстве «СОПКИ», расположенном в здании Межпоселенческой библиотеке Кольского района, состоится интерактивная игра «Разноцветный флаг России». В это же день в 13.00 в Туломской сельской библиотеке пройдет патриотическая программа «Гордо реет флаг России», а в 16.00 в Лопарском сельском Доме культуры проведут интеллектуальную игру «Белый, синий, красный».

В Мончегорске 22 августа в 13.00 в Центральной городской библиотеке состоится акция «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю». В Оленегорске 21 августа в 10.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» все желающие смогут принять участие в историческом путешествии «России славный триколор».

22 августа в 14.00 в Доме культуры «Восход» в Никеле начнётся викторина «С гимна начинается Россия», а в Доме культуры «Октябрь» города Заполярный – акция «День государственного флага». В этот же день в 15.00 в местной Модельной библиотеке РОСТа пройдёт акция «Три цвета российского единства». Культурно-досуговый центр «Платформа» Печенги 22 августа станет площадкой для проведения уличного флешмоба «Наш флаг! Наша гордость!». Начало мероприятия в 15.30.