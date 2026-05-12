Более 30 млн рублей привлечено в Мурманскую область по итогам федеральных и региональных грантовых конкурсов для молодёжи

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис заявил, что поддержка молодёжных инициатив остаётся одной из приоритетных целей народной программы «На Севере – жить!». Многие проекты ребят уже меняют жизнь в регионе.

«В 2026 году работа в этом направлении вышла на новый уровень. В Мурманскую область привлечено более 30 миллионов рублей по итогам федеральных и региональных грантовых конкурсов. Это серьёзный ресурс, который позволяет молодым людям воплощать в жизнь самые смелые идеи», — подчеркнул глава региона.

Губернатор особо отметил активность ребят на всероссийском уровне. Мурманский арктический университет стал победителем конкурса «Росмолодёжь.Гранты» с проектом «Студенты меняют Арктику: Идеи. Компетенции. Решения», получив поддержку в размере 9,8 млн рублей.

Проект «Музыкальные надежды Арктики» получил грант 4,9 млн рублей, а инициатива «Мобильная приёмная психологической службы 3.0» — 3,5 млн рублей на помощь семьям участников специальной военной операции.

На региональном уровне в 2026 году поддержали 20 молодёжных проектов на общую сумму 9,5 млн рублей. Среди них — программы психологической поддержки, развитие добровольчества, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни и культурные инициативы.

Подробнее о грантовой поддержке – в докладе председателя Комитета молодежной политики Марии Чернышевой.

