Более 30 «наливаек» закрыли в Мурманской области с 2025 года

С начала 2025 года в Мурманской области закрыли уже 32 «наливайки», на которые поступали жалобы из-за круглосуточной продажи алкоголя и нарушения тишины. Работа по выявлению подобных нарушений ведётся региональным Министерством туризма и предпринимательства на постоянной основе.

Об этом глава ведомства Марта Говор сообщила в ходе очередного совместного рейда сотрудников министерства и полиции. В рамках рейда в одном из торговых объектов также выявили грубое нарушение – продажу спиртного в ночное время. Организации теперь грозит административная ответственность, штраф и лишение лицензии.

«Только в 2026 году к административной ответственности за нарушение закона в сфере розничной продажи алкоголя привлечены 22 предпринимателя. Два юридических лица уже лишились лицензий, еще два заявления об аннулировании лицензий находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Мурманской области. Призываю жителей не оставаться равнодушными и информировать нас о фактах ночной продажи спиртного или продажи алкоголя несовершеннолетним», – подчеркнула Марта Говор.

Подать жалобу можно через Платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570995/#&gid=1&pid=6