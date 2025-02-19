Более 30 постановок представят на фестивале детских и молодёжных театральных коллективов «Грани-2025» в Мурманске

С 19 по 23 февраля в Детской театральной школе Мурманска состоится XIII международный фестиваль-творческая лаборатория среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани-2025». За 19 лет существования фестиваль стал крупнейшим событием для непрофессиональных театральных коллективов не только Мурманской области, но и всей России, а также других стран.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году столица Кольского Заполярья ожидает более 500 юных актеров и их педагогов из 22 театральных коллективов. Это участники из Мурманска и Мурманской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Архангельска, Петрозаводска и Курска. В режиме онлайн к фестивалю подключатся коллективы из Республики Беларусь (Минск и Гомель).

Участники представят более 30 спектаклей, музыкально-литературных композиций и игровых программ. Конкурсные работы будут оцениваться в номинациях «Художественное слово», «Актерская песня», «Театральная афиша».

Оценивать выступления будут эксперты международного жюри, в состав которого вошли представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России и ведущих театров России и зарубежья. Председатель жюри — заслуженная артистка России, хореограф и ведущий балетмейстер Московского театра оперетты Ирина Корнеева.

Традиционно в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от членов жюри по таким направлениям, как «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Теория и история театра».

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере — жить» одной из главных задач стало обновление материально-технической базы детских школ искусств, в том числе оснащение учебных заведений современным оборудованием, художественными материалами и цифровыми технологиями. Такая масштабная работа не только повышает качество образования, но и создает необходимые условия для творческого роста талантливых северян. В результате в Мурманской области проводятся крупные фестивали и конкурсы по разным направлениям искусства, а юные заполярные артисты демонстрируют выдающиеся результаты на всероссийских и международных площадках.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, за 19 лет существования фестиваль объединил более 100 театральных коллективов из 60 городов России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии, Франции, Италии и Южной Кореи. Общее количество участников превысило 3,5 тысячи человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/