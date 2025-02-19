Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 08:45

Более 30 постановок представят на фестивале детских и молодёжных театральных коллективов «Грани-2025» в Мурманске

С 19 по 23 февраля в Детской театральной школе Мурманска состоится XIII международный фестиваль-творческая лаборатория среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани-2025». За 19 лет существования фестиваль стал крупнейшим событием для непрофессиональных театральных коллективов не только Мурманской области, но и всей России, а также других стран.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году столица Кольского Заполярья ожидает более 500 юных актеров и их педагогов из 22 театральных коллективов. Это участники из Мурманска и Мурманской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Архангельска, Петрозаводска и Курска. В режиме онлайн к фестивалю подключатся коллективы из Республики Беларусь (Минск и Гомель).

Участники представят более 30 спектаклей, музыкально-литературных композиций и игровых программ. Конкурсные работы будут оцениваться в номинациях «Художественное слово», «Актерская песня», «Театральная афиша».

Оценивать выступления будут эксперты международного жюри, в состав которого вошли представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России и ведущих театров России и зарубежья. Председатель жюри — заслуженная артистка России, хореограф и ведущий балетмейстер Московского театра оперетты Ирина Корнеева.

Традиционно в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от членов жюри по таким направлениям, как «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Теория и история театра». 

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере — жить» одной из главных задач стало обновление материально-технической базы детских школ искусств, в том числе оснащение учебных заведений современным оборудованием, художественными материалами и цифровыми технологиями. Такая масштабная работа не только повышает качество образования, но и создает необходимые условия для творческого роста талантливых северян. В результате в Мурманской области проводятся крупные фестивали и конкурсы по разным направлениям искусства, а юные заполярные артисты демонстрируют выдающиеся результаты на всероссийских и международных площадках.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, за 19 лет существования фестиваль объединил более 100 театральных коллективов из 60 городов России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии, Франции, Италии и Южной Кореи. Общее количество участников превысило 3,5 тысячи человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, доллар США слабо дешевеет-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ поддержало закон об обязательном доступе газовщиков к оборудованию в домах-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика