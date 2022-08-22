Более 30 спортсменов из Мурманской области, Республики Карелии и Санкт-Петербурга прошли «полужелезную» дистанцию в Дальних Зеленцах

В минувшие выходные посёлок Дальние Зеленцы принимал отважных атлетов, не побоявшихся бросить вызов стихии и преодолеть 113 км по воде и суше. Кубок Арктики по триатлону «Arctic Epic Tri» проводится в регионе уже в третий раз, но в этом году он впервые получил поддержку областного правительства.

Участие в мероприятие приняло 7 спортсменов в личном зачёте и 8 команд из 3 человек из Мурманской области, Республики Карелии и Санкт-Петербурга. Классическая половина легендарной гонки «Ironman» включала заплыв на 1,8 км в ледяной воде Баренцева моря, 90 км на велогонки и 21 км бега. Все рискнувшие бросить вызов Крайнему Северу получили памятные медали и стартовые пакеты с фирменной экипировкой, а победители и призёры – денежные призы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,лучшими в «Arctic Epic Tri» стали Виталий Тридцатков и команда «Барс» (Павел Седюк, Андрей Захаров, Анатолий Зубков), «серебро» – у Андрея Лобачкова и команды «Солнышко» (Валерий Пархоменко, Игорь Страуманис, Алексей Лазарев), третье место заняли Андрей Неркин и команда «Дудергофские медведи» (Иван Барсуков, Александр Жуков, Григорий Маликов).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/