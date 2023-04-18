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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 15:00

Более 30 творческих проектов в этом году получат грантовую поддержку регионального Минкульта

Об этом в ходе оперативного совещания правительства 17 апреля доложил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

«С 2020 года правительство Мурманской области запустило полномасштабную программу поддержки негосударственного сектора, а также поощрения творчества деятелей культуры и искусства. В рамках плана «На Севере – жить» в течение трёх лет гранты были направлены не только на творческие инициативы некоммерческого сектора, но и на проекты субъектов креативного предпринимательства, талантливых жителей региона. Поддержка стала стимулом для развития негосударственных организаций культуры и инструментом для расширения ассортимента событий для молодых северян. В нынешнем году министерство не только продолжило работу в этом направлении, но и внедрило новые грантовые программы», – отметил Тимур Давлетшин.

Так, в 2023 году впервые состоялся грантовый конкурс для некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию культуры кольских саамов. Грант в размере 1 млн рублей получила Ассоциация кольских саамов, которая до конца года проведет исследования материальной и нематериальной культуры малочисленного коренного народа Севера. При поддержке специалистов и экспертов в области этнографии, краеведения, художественных исследований и дизайна будет создан своеобразный путеводитель по ДНК культуры кольских саамов.

Кроме того, в этом году впервые гранты получили индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в сфере культуры и искусства. Благодаря поддержке заполярные предприниматели смогут создать новые туристические маршруты и оригинальную настольную игру, выпустить брендированную продукцию и внедрить новые творческие программы для детей.

Помимо новых направлений грантовой поддержки ведомством был проведён ряд конкурсных процедур по предоставлению грантов, уже ставших традиционными и востребованными у негосударственного сектора и деятелей культуры Мурманской области. Так, поддержку получат региональные отделения творческих союзов, культурные проекты НКО, любительские объединения и творческие кружки.

При поддержке правительства также будет изданы 7 книг заполярных писателей: альманах «Площадь Первоучителей» №23 под редакцией Юрия Гутяна, «Фортштевнем рассекая пограничье» Марины Доценко, «Две воды на коромысле» Владимира Сорокожердьева, «Я по рожденью – ратник Китежа» Дмитрия Ермолаева, «Неудобный генерал» Игоря Кольцова, «В пяти шагах от Солнца» Александра Рыжова и «Победители» Василия Белоусова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, до конца года в рамках гранта губернатора 4 молодых кинематографиста создадут короткометражные фильмы о Мурманской области.

Узнать подробности о мерах грантовой поддержки регионального Минкульта можно на сайте профильного ведомства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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