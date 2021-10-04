По предварительным подсчетам более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска накануне: такую цифру назвал в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона ещё раз поздравил город-герой и горожан, и напомнил, что главные торжества прошли вчера, но дата основания города – сегодня, 4 октября.

«Мурманск – последний город, основанный в Российской империи, и он по-настоящему собрал людей, не боящихся вызовов, новых идей и свершений. Менялись эпохи, трижды сменился государственный строй. Но Мурманск с честью проходит самые тяжелые испытания. Он выстоял в годы Великой Отечественной войны, потому что мурманчане и защитники были готовы на все ради победы. Мы с вами знаем, что город был фактически сожжен, стерт с лица земли, но быстро восстал из руин после войны: снова сюда потянулись люди со всего Советского Союза, чтобы жить и работать на Севере. В городе росли высотки, строились школы и детские сады. Город и его жители выстояли и в сложные для всей страны 1990-е годы», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что сегодня город активно меняется к лучшему: чище и ярче становятся дворы, качественнее – дороги, хорошеют общественные пространства, открываются новые предприятия, рыбаки приходят в порт с уловом и мурманская рыба поступает на прилавки магазинов

«Мурманск снова в позитивной федеральной повестке, появились инвесторы, готовые вкладывать деньги в новые заводы, в реновацию портовой зоны со строительством набережной. Впервые за 30 лет в Мурманской области снова строятся школы. Я верю, что ближайшие годы город получит внимание и развитие, достойное столицы Арктики. Желаю нашему городу процветания, а его жителям, нынешним и будущим – счастья! Спасибо за искреннюю любовь к Мурманску», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также поблагодарил организаторов за яркую и разнообразную программу мероприятий, подготовленную к празднованию юбилея столицы Арктики, и сотрудников правоохранительных органов, обеспечивших порядок и безопасность при их проведении.