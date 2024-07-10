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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 10:00

Более 30 вопросов: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Терского района

Среди самых насущных вопросов – состояние единственной в Умбе заправки. Губернатор отметил, что полностью разделяет негодование жителей по поводу её содержания и сообщил, что с владельцем уже есть договоренность, по которой он собирается привести её в порядок.

По многочисленным просьбам жителей Умбы, прозвучавшим на встрече, в посёлке будет оборудовано специальное место для купания, в первую очередь, детворы. 

Встреча состоялась в День семьи, любви и верности, – накануне губернатор на Межрегиональном фольклорном фестивале «Беломоорье» вручил семейным парам региона медали «За любовь и верность». Андрей Чибис напомнил, что в регионе проживает 114,6 тысячи семей с детьми, а более 9,5 тысячи семей в Заполярье воспитывает трёх и более детей. В среднем ежегодно в Мурманской области становится на 500 многодетных семей больше. Порядка 70 тысяч семей с детьми получают меры социальной поддержки. На поддержку северян с детьми предусмотрено более 10,5 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Комплекс мер поддержки северян с детьми насчитывает 24 вида выплат, большая часть – региональные программы. В Мурманской области реализуется бесшовный механизм, благодаря которому помощь оказывается на всех этапах – от беременности до совершеннолетия ребёнка, а в некоторых случаях поддержка действует и на более длительный срок. Одной из самых масштабных программ является уникальный проект «Зарплата мамы», который реализуется в Мурманской области в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Сегодня размер выплаты на первого ребёнка составляет 17,7 тысячи рублей. Мама получает её вплоть до достижения ребёнком 1,5 лет. 

«В Год семьи Президент России Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым закрепляется бессрочный статус многодетной семьи, подтвержденный удостоверением единого образца, действительным на всей территории страны, а также устанавливается ряд социальных гарантий для этой категории граждан. Соответствующие изменения уже внесены и в законодательство региона. Так, в Мурманской области расширяется мера социальной поддержки по оплате жилья, – начиная с 1 февраля 2024 года, включив в неё оплату жилого помещения, а не только коммунальных услуг. Мера коснётся более 3,5 тысячи человек. Кроме того, ежегодно на каждого ребёнка многодетная семья будет получать 3,5 тысячи рублей ко Дню знаний. В этом году число получателей превысит 17,4 тысячи человек», – сообщил Андрей Чибис.

На встречу пришла Мария Меньших. Многодетная семья Меньших стала победителями регионального этапа конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». Мария рассказала, что сейчас проводится всероссийское народное онлайн-голосование за «Семью года», и призвала северян поддержать своих земляков. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на встрече обсудили свыше 30 вопросов. Андрей Чибис поблагодарил жителей за честность, активность и искреннюю любовь к своему Терскому району. 

«Умба, другие населённые пункты района меняются, это отмечают сами жители. Дополнительные поручения по итогам выезда и общения с жителями я также дал главе администрации Терского района. Нужно, чтобы Терский район развивался, чтобы здесь улучшалось качество жизни, а значит, и настроение жителей», – подчеркнул глава региона.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

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