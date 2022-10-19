Более 30 вопросов рассмотрят в Мурманске участники 55-го заседания президиума ПАСЗР

Мурманская область примет парламентариев Северо-Запада России. Делегации из 11 регионов страны – членов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) будут работать в регионе два дня.

Главы законодательных собраний соберутся на 55-е заседание президиума ПАСЗР 20 октября. В тот же день начнётся пленарное заседание конференции ПАСЗР. В нём примут участие депутаты Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В повестке дня более 30 вопросов.

В центре внимания парламентариев Северо-Запада – вопросы совершенствования законодательства об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и службу в силовых структурах, о нотариате, о порядке рассмотрения обращений граждан, об административных правонарушениях, об образовании и в других сферах. Депутаты обсудят также обращения в федеральный центр о субсидировании процентных ставок по инвесткредитам, о мерах по устранению случаев мошенничества при предоставлении физическим лицам микрозаймов, о финансировании капитальных ремонтов, модернизации, оснащении учреждений культуры и социальных объектов, о поддержке детей-инвалидов, потерявших одного или обоих родителей, о современных направлениях международного сотрудничества и формировании новой межпарламентской региональной структуры и другие.

Также депутаты планируют ознакомиться с рыбоперерабатывающим производством в Кольском районе, работой ФГУП «Атомфлот», ООО «НОВАТЭК-Мурманск», посетят ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24812/