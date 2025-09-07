Более 30 юных северян представят Мурманскую область на Международных спортивных играх Александра Невского

В мурманском Духовном спортивно-реабилитационном центре состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему участию сборной Мурманской области в Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, которые пройдут с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Команда Кольского Заполярья в составе 31 спортсмена в возрасте от 12 до 14 лет из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кандалакши, Апатитов и Ревды будет бороться за медали в баскетболе, настольном теннисе, самбо, футболе, скейтбординге, комплексе ГТО и шахматах. С напутственным словом к юным северянам обратилась министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Она подчеркнула, что соревнования, которые проходят в третий раз, впервые состоятся в статусе международных.

«В этом году в Международных спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского примут участие ребята не только из России, но и из Беларуси, Сербии, Индонезии и Гагаузии. Это мероприятие достаточно необычное, потому что это единственные соревнования в стране, которые совмещают и спорт, и духовность. Во многом все будет зависеть и от вас, от вашего характера. Желание победить есть у каждого человека, но в душе всегда чувствуется волнение перед стартом. Для этого с вами будет духовный наставник, который поможет в трудную минуту», — сказала Светлана Наумова.

Духовным наставником команды стал настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши, иерей Валентин Маснев, на которого в третий раз возлагается эта ответственная миссия.

«Спасибо вам за доверие и за то, что я оказался в этом месте снова. Хочу всех поздравить с этим событием в вашей жизни, потому что эти игры — новая форма взаимодействия церкви, спорта и общества», — сказал отец Валентин.

В этот же день отец Валентин в храме имени преподобного Варлаама Керетского провёл для сборной Мурманской области молебен и напутствовал спортсменов. Кроме того, юные северяне получили экипировочные костюмы, в которых будут выступать на играх Александра Невского.

Как отмечает региональное Министерство спорта, в 2024 году команда Мурманской области представляла регион на II Всероссийских спортивных играх святого благоверного великого князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Ребята из команды «КСШОР-Арктика» заняли почётное третье место в фиджитал-хоккее. В 2023 году соревнования проходили в Кемерово. Спортсмены Мурманской области завоевали серебряные медали в мини-футболе.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552967/#&gid=1&pid=1