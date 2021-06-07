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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 11:30

Более 30 заявок подано на портале «Наш Север» на участие в проектах «Народный тренер» и «Народная команда»

Министерство спорта Мурманской области в мае запустило онлайн-проекты «Народный тренер» и «Народная команда». На портале «Наш Север» уже подано более 30 заявок на участие. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Северяне рассказывают, почему именно их тренер или команда претендуют на звание народных. Голосование будет проходить в августе, а итоги подведём в сентябре. Победитель в номинации «Народный тренер» получит 100 тысяч рублей, а «Народная команда» – 150 тысяч», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основная задача проектов – проведение силами участников в летний период активной физкультурной работы с населением. Это могут быть тренировки по видам спорта и занятия по общей физической подготовке, а также организация соревновательного процесса среди команд по игровым видам спорта.

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