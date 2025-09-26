Более 300 человек станут участниками традиционной гонки «Герои Севера – Заполярный рубеж»

27 сентября в парке культуры и отдыха «Патриот» состоится физкультурное мероприятие «Герои Севера – Заполярный рубеж». В экстремальной гонке примут участие порядка 80 команд и более 300 человек из Мурманска, Оленегорска, Снежногорска, Североморска, Колы и Санкт-Петербурга.

Для участников подготовлена многофункциональная трасса протяженностью в 5,2 км. Программа мероприятия включает в себя бег по пересеченной местности с преодолением 22 препятствий на протяжении всей трассы, ограниченной специальной разметкой.

Участников ждёт передвижение по трассе и преодоление препятствий в составе команды, препятствия со «специальным отягощением со стартовым номером» (одно на команду), а также задание, которое выполняется всеми членами команды под контролем судей на каждом препятствии.

Для гостей и участников состязаний будет организована выставка военной техники, полевая кухня, аквагрим, сборка-разборка оружия, видеоспиннер, площадки для интерактивных игр и для игр во флорбол, баскетбол, текбол, лазертаг, скалодром и веревочный парк. На мероприятии также выступит Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Старт гонки в 10.00.

Как отмечает региональное Министерство спорта, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2022 году в парке «Патриот» была установлена инфраструктура для проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий: веревочный парк с маршрутами разных уровней сложности, первый в регионе открытый скалодром, полоса из 15 препятствий «Тайфун» длиной 650 метров и полоса из 25 препятствий «Вихрь» длиной в 5,2 км.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554076/#&gid=1&pid=1