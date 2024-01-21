Более 300 человек уже зарегистрировались на старты Лыжни России в Мурманске, Апатитах и Ковдоре

10 февраля будет дан старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». По традиции в Мурманской области к масштабному событию присоединятся большая часть муниципалитетов. Регистрация участников начнётся 5 февраля, но уже сейчас любителям лыжного спорта в Мурманске, Апатитах и Ковдоре можно зарегистрироваться онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/login.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на сегодняшний день заявки подали уже более 300 человек.

Центральной площадкой Лыжни России в Мурманске станет Долина Уюта. Здесь в 12.00 пройдёт центральный старт сразу на три дистанции: 2 км (для участников 2012-2015 гг.р.), 5 км (для участников 2006-2011 гг.р.), 10 км (для участников 2005 г.р. и старше).

Очная регистрация участников в заполярной столице пройдёт в конференц-зале (3-й этаж) здания административно-спортивного комплекса Долины Уюта с 5 по 9 февраля с 15.00 до 19.00, 10 февраля - с 8.30 до 11.00.

Фото: https://gov-murman.ru