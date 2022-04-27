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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.22 10:00

Более 300 добровольцев приняли участие в мероприятиях Всероссийского дня охраны памятников истории и культуры в Мурманской области

Более 300 добровольцев Мурманской области приняли участие в 25 мероприятиях, которые прошли в формате субботников и просветительских лекций в 9 муниципальных образованиях региона. Волонтеры занимались облагораживанием территорий объектов культурного наследия, исторических памятников, арт-объектов. Программа включала ознакомительные экскурсии, лекции, просветительские мероприятия.

После уборки территории возле главного здания Мурманского областного художественного музея для добровольцев прошла ознакомительная экскурсия, на которой директор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова рассказала об истории здания музея. Помимо этого, волонтерам представилась уникальная возможность побывать в фонде открытого хранения, узнать о музейных предметах, иконах 16 века из Ковды, предметах декоративно-прикладного искусства.

Волонтёрам Мурманского областного драматического театра после субботника была проведена экскурсия по обновлённому после ремонта зданию театра.

В субботнике на «Аллее писателей» возле здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой присоединились волонтеры и читатели библиотеки, школьники, студенты и преподаватели образовательных учреждений. Волонтёр библиотеки Ангелина Винник провела ознакомительную экскурсию по уникальной «Аллее писателей».

У памятника портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, также прошел субботник. Его инициатором выступило Мурманское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Помощь и поддержку в его проведении оказали АО «Мурманский морской торговый порт», Волонтерский отряд АО «ММТП», гимназия №8 города Мурманска. Также Студенты Мурманского медицинского колледжа присоединились к субботнику на территории у Памятника 6-ой Героической комсомольской батареи.

Помимо этого, тематические мероприятия прошли в ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Апатитах, Кировске, Ловозере и Африканде. 

Организаторами мероприятий в Мурманской области выступали региональное отделение ВОД «Волонтеры культуры», Мурманское областное отделение «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» совместно с профильными органами исполнительной власти, учреждениями культуры, представителями общественных и волонтерских организаций.

Акция была посвящена Международному дню охраны памятников и исторических мест, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248621%2Fwall-149919532_2478

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