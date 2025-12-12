Более 300 единиц медицинского оборудования планируется закупить в медучреждения Мурманской области в рамках региональной программы «Охрана материнства и детства»

В рамках реализации региональной программы «Охрана материнства и детства» на 2025-2030 годы планируется дооснащение и переоснащение современным оборудованием Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Мурманской областной детской клинической больницы, внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Закупить планируется более 300 единиц современного медицинского оборудования.

В детской больнице это оборудование предназначено для оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии, кабинета рентгеновской компьютерной томографии с возможностью анестезии, противошоковой палаты, кабинета УЗИ, оперблоков.

Для Перинатального центра оборудование предназначено для отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, отделения новорожденных, родового отделения с операционными, отделения анестезиологии-реанимации, обсервационного отделения (родовые боксы с операционными), гинекологического отделения.

«Для Перинатального центра современное оборудование позволит проводить новые виды исследований, расширить виды оказываемой помощи, что способствует повышению качества и доступности медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В целом же программа материнства и детства является важной составляющей медико-социальной политики Мурманской области, направленной на улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости и обеспечение благоприятных условий для семей с детьми», – отметил руководитель Перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.

Региональная программа «Охрана материнства и детства» на 2025-2030 годы утверждена постановлением правительства Мурманской области. Она разработана в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» и стратегического плана «На Севере – Жить!».

Основная цель программы –повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, а также беременным и детям, укрепление репродуктивного здоровья жителей Мурманской области, формирование положительных репродуктивных установок, обеспечение послеродовой поддержки женщин, преемственности акушерско-гинекологической, неонатологической и педиатрической службы, повышение рождаемости.

Продолжится оказание специализированной консультативной и лечебно-диагностической помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, программа предусматривает комплексное внедрение стандартизации, бережливых технологий, направленных на оптимизацию внутренних процессов и дальнейшее повышение качества оказываемой помощи в акушерских стационарах, детских больницах, женских консультациях и детских поликлиниках.

Финансирование программы на 2026-2028 годы предусмотрено около 559 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558559/#&gid=1&pid=1