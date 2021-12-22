Более 300 млн рублей направили в 2021 году на ремонты и строительство объектов первичного звена здравоохранения в регионе

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманской области в 2021 году для строительства, реконструкций и капитальных ремонтов поликлиник, амбулаторий и ФАПов заключено контрактов на сумму 301 млн рублей для работы по 13 объектам. Пять из них уже сданы.

Об этом рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев вчера в ходе заседания правительства.

Капитальные ремонты проведены в амбулаториях Туломы, Пушного, поликлиниках Ковдора, Мончегорска и Мурманска. Помещения приведены в соответствие с действующими нормативами и современными требованиями оказания медицинской помощи. Теперь и пациенты, и медицинские работники взаимодействуют в новых, более комфортных условиях, с учётом требований доступности для маломобильных групп населения. Например, в Туломе и Пушном это затрагивает интересы почти трех с половиной тысяч жителей посёлков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432422/#&gid=1&pid=1