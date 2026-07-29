Более 300 северян и гостей региона уже отправились в путешествие по «Музейным маршрутам Кольского Севера»

В Год столетия музейного дела на Кольском Севере Мурманский областной краеведческий музей запустил проект «Музейные маршруты Кольского Севера». Это серия однодневных автобусных экскурсий, которые объединяют музеи региона в единую сеть. К проекту присоединились ведущие музеи области: Кировский, Кандалакшский, Североморский, Мончегорский, Ковдорский, а также областной художественный музей и музей Полярного. За два месяца существования проекта в поездках приняли участие более 300 человек.

Так, с июня по июль состоялись первые экскурсии. Путешественники уже побывали в Никеле, Кировске, Североморске, Мончегорске и Коле. Особый интерес вызвала экспедиция «Кола: знакомая, незнакомая» от областного художественного музея: все билеты были раскуплены в первые дни, поэтому организаторы оперативно добавили дополнительные рейсы. Ярким примером стал совместный проект краеведческого музея и Североморского музейно-выставочного комплекса: группы из Мурманска едут в Североморск, а из Североморска — в Мурманск. Такой одновременный обмен помогает посмотреть на знакомые места глазами гостей.

В августе проект продолжается. Северян и гостей региона приглашают в путешествия от областного краеведческого музея:

- 7 августа — в Колу с посещением Музея истории города;

- 14 августа — в Полярный с посещением Городского историко-краеведческого музея (нужен пропуск в ЗАТО, музей оформляет его самостоятельно);

- 15 августа — в Кировск с посещением Историко-краеведческого музея;

- 16 августа — в Североморск с посещением музейно-выставочного комплекса (также нужен пропуск);

- 22 августа — в Никель с посещением музея Печенгского округа.

Кроме того, свои маршруты предлагают музеи-партнеры. Кировский музей ждёт гостей 7 августа. Кандалакшский музей 22 августа организует поездку в Мончегорск. Североморский музейно-выставочный комплекс 29 августа проведет «Автобус-музей», а 22 августа — тур в Мурманск. Областной художественный музей 8 августа повторяет программу «Кола: знакомая, незнакомая», а 14 августа приглашает в Полярный с проектом «Музей приехал в музей». Количество мест ограничено, билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571817/#&gid=1&pid=3