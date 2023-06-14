Более 300 северян посетили первый День открытых дверей в Мурманском арктическом университете

Первый День открытых дверей в истории МАУ объединил команду учреждения и более 300 гостей — абитуриентов и их родителей, заинтересованных в поступлении в новый большой университет. Несколько тысяч человек присоединились к мероприятию с помощью организованной в группе «ВКонтакте» трансляции.

Глава вуза Ирина Шадрина, преподаватели институтов и факультетов рассказали об особенностях поступления в МАУ, самых востребованных специальностях, новых образовательных программах, льготах, стипендиях и внеучебной деятельности. Специалисты приемной комиссии объяснили, как подать документы, не пропустить зачисление, увеличить число баллов при поступлении.

Желающие посетили кафедры, спортзал, студенческий офис, общежитие и другие объекты кампуса, получили личные рекомендации по выбору направления подготовки, пообщавшись с представителями институтов, колледжей и филиалов. Кроме того, гостей ждал вкусный и креативный сюрприз: студенты кафедры технологии пищевых производств организовали особенную дегустацию с арктическим характером. Ещё один яркий момент – увлекательный мастер-класс по кастомизации одежды от команды института креативных индустрий и предпринимательства.

«Всё теперь общее. Теперь не нужно конкурировать друг с другом. Зато нужно конкурировать самому университету на национальном уровне – выходить на него, прежде всего. Ну, и на международный – тоже. Не забывать, что к нам студенты из других стран большой интерес проявляют и поступают. Поэтому перед нами стоят очень интересные и амбициозные задачи. Контрольные цифры приема только по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и специалитета) – 1400. Это достаточно большой объём, и мы впервые заходим на такие крупные цифры. Поэтому приёмная кампания будет очень интересной», – отметила и. о. ректора МАУ Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Мурманский арктический университет (МАУ) готов принять в своих институтах и колледжах около 3,5 тысячи абитуриентов. Бюджетных мест выделено в этом году — 1997. Учёбу в вузе также продолжат десятки студентов, поступающих в магистратуру и аспирантуру. Выпускники 9-х и 11-х классов могут выбрать подходящую из сотни образовательных программ и учиться в одном из 17 институтов, факультетов, колледжей и филиалов.

Всю необходимую информацию о поступлении в МАУ в этом году — о правилах и условиях, датах и сроках, экзаменах и баллах, направлениях и бюджетных местах — можно узнать на сайте.

Фото (МАУ): https://gov-murman.ru