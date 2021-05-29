ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От музыки, облегчающей боль, до слоников в позе эмбриона из войлокаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как развивать любовь... даже в браке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 18:00

Более 300 северян приняли участие в «Большом туристическом субботнике» в Териберке

Сегодня в Териберке впервые прошёл «Большой туристический субботник». Его организаторы – Единый волонтерский центр Мурманской области, региональный комитет по туризму, администрации Кольского района и сельского поселения Териберка. Цель субботника – в преддверии туристического сезона убрать мусор, оставшийся после зимнего периода.

«В день рождения области мы собрали здесь объединенную команду из корпоративных волонтерских групп, северян, туристов, которые приехали, чтобы сделать самое красивое место на Кольском полуострове чистым. Печально, что, как правило, мусорят одни, а убирают всегда другие люди. Радостно, что несмотря на сложные погодные условия, снег и ветер, откликнулось очень много людей, некоторые приехали целыми семьями. Уверена, если бы погода была лучше, нас было бы еще больше. Спасибо им, они действительно лучшие из лучших, настоящие эковолонтеры, – подчеркнула Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области. – Безусловно, чем больше людей присоединяется к таким мероприятиям, тем быстрее сформируется экологичная культура поведения, культура чистоты, тем быстрее и взрослые и дети поймут, что это действительно важно – убирать за собой, и не только в туристических местах».

По оценкам организаторов к мероприятию присоединилось более 300 человек: волонтеры, общественники, туроператоры, гиды, туристическое сообщество, профсоюзы крупных компаний, а также туристы с жителями Мурманской области. Самому юному участнику – 2,5 года.

«Териберка стала достаточно популярным местом и одним из самых востребованных среди туристов в Арктической зоне Российской Федерации, поэтому важно сохранять чистоту и порядок здесь, на краю земли. Важно, чтобы такие мероприятия проходили на постоянной основе, мы надеемся, что практика проведения субботника будет поддержана и в дальнейшем жителями, организациями, туристами, предпринимателями, и что субботники будут проходить и в других туристических местах Кольского Заполярья», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму. Он также рассказал, что весь собранный мусор вывезут из Териберки. Он будет распределен – пластик направят в переработку, обычный мусор – утилизируют.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, участники собрались у Териберского сельского Дома культуры, получили снаряжение и прошли инструктаж. После уборки состоялся флешмоб «На Севере – Чисто», в вечерней программе – open air от мурманского творческого объединения «Kross.kultura».

Партнерами Большого туристического субботника в Териберке стали Ассоциация профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды», компания «Центр стройматериалов Мурмана», торговые сети «Перекресток» и «Окраина», конгресс-отель «Меридиан», турбаза «Лапландская деревня», туристический комплекс «Териберский берег», компания «Чай Севера», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и арктический фестиваль «Териберка».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПочти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:25«Подземка». Художественный фильм (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Расследования Фрэнки Дрейк». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика