Более 300 северян приняли участие в «Большом туристическом субботнике» в Териберке

Сегодня в Териберке впервые прошёл «Большой туристический субботник». Его организаторы – Единый волонтерский центр Мурманской области, региональный комитет по туризму, администрации Кольского района и сельского поселения Териберка. Цель субботника – в преддверии туристического сезона убрать мусор, оставшийся после зимнего периода.

«В день рождения области мы собрали здесь объединенную команду из корпоративных волонтерских групп, северян, туристов, которые приехали, чтобы сделать самое красивое место на Кольском полуострове чистым. Печально, что, как правило, мусорят одни, а убирают всегда другие люди. Радостно, что несмотря на сложные погодные условия, снег и ветер, откликнулось очень много людей, некоторые приехали целыми семьями. Уверена, если бы погода была лучше, нас было бы еще больше. Спасибо им, они действительно лучшие из лучших, настоящие эковолонтеры, – подчеркнула Евгения Чибис, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области. – Безусловно, чем больше людей присоединяется к таким мероприятиям, тем быстрее сформируется экологичная культура поведения, культура чистоты, тем быстрее и взрослые и дети поймут, что это действительно важно – убирать за собой, и не только в туристических местах».

По оценкам организаторов к мероприятию присоединилось более 300 человек: волонтеры, общественники, туроператоры, гиды, туристическое сообщество, профсоюзы крупных компаний, а также туристы с жителями Мурманской области. Самому юному участнику – 2,5 года.

«Териберка стала достаточно популярным местом и одним из самых востребованных среди туристов в Арктической зоне Российской Федерации, поэтому важно сохранять чистоту и порядок здесь, на краю земли. Важно, чтобы такие мероприятия проходили на постоянной основе, мы надеемся, что практика проведения субботника будет поддержана и в дальнейшем жителями, организациями, туристами, предпринимателями, и что субботники будут проходить и в других туристических местах Кольского Заполярья», – отметил Денис Мальцев, заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга регионального комитета по туризму. Он также рассказал, что весь собранный мусор вывезут из Териберки. Он будет распределен – пластик направят в переработку, обычный мусор – утилизируют.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, участники собрались у Териберского сельского Дома культуры, получили снаряжение и прошли инструктаж. После уборки состоялся флешмоб «На Севере – Чисто», в вечерней программе – open air от мурманского творческого объединения «Kross.kultura».

Партнерами Большого туристического субботника в Териберке стали Ассоциация профессиональных экскурсоводов Мурманской области «Арктические гиды», компания «Центр стройматериалов Мурмана», торговые сети «Перекресток» и «Окраина», конгресс-отель «Меридиан», турбаза «Лапландская деревня», туристический комплекс «Териберский берег», компания «Чай Севера», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и арктический фестиваль «Териберка».