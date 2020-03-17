Более 300 северянок приняли участие в информационном дне «Мама учится» в центрах занятости населения региона

Более 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, приняли участие в информационном дне «Мама учится», состоявшемся в центрах занятости населения Мурманской области. Мероприятие было организовано в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Для участниц информационного дня были организованы индивидуальные и групповые консультации о ситуации на региональном рынке труда и государственных услугах в сфере занятости населения. Особое внимание при этом уделялось востребованным и приоритетным профессиям, по которым в этом году можно пройти переобучение или повышение квалификации.

Кроме того, исчерпывающую информацию по вопросам сферы занятости можно было получить у специалистов центров занятости населения по телефонам «горячей линии», сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.