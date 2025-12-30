Более 300 соцработников выйдут в праздники, чтобы помочь пожилым и инвалидам на дому

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев доложил вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области об организации работы социальных служб региона в период предстоящих новогодних праздников. Основной акцент будет сделан на обеспечении непрерывной поддержки уязвимых категорий граждан.

Центры социальной поддержки и занятости населения с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года работать не будут, личный приём граждан временно приостановлен.

Пособия, компенсации и другие выплаты в январе 2026 года будут производиться по специальному утвержденному графику. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Центра социальной поддержки населения Мурманской области, а также в соцсетях. Выплата пособия по безработице начнётся 14-15 января 2026 года. Подать заявления на меры поддержки можно дистанционно через единый или региональный порталы госуслуг, портал «Работа в России» или по почте.

Стационарные учреждения (дома-интернаты) будут работать в круглосуточном режиме без изменений. Посещение проживающих родственниками возможно ежедневно с 9.00 до 23.00.

Соцработники — на дежурстве. Более 300 специалистов выйдут в праздники, чтобы помочь пожилым и инвалидам на дому. Всего поддержку получат более 5 тысяч северян. Для тех, кто нуждается в помощи каждый день, график посещений сохранится.

«Мы обеспечиваем непрерывность социальной поддержки и в праздничные дни, — подчеркнул Сергей Мякишев. — Все ключевые услуги доступны дистанционно, а наши социальные работники выйдут на дежурство, чтобы помочь самым уязвимым северянам — тем, кто нуждается в ежедневном внимании и уходе».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/