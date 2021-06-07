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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 16:00

Более 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летом

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова доложила о запланированных спортивных мероприятиях на 2021 год. По словам главы ведомства, их пройдет более 300: турниры, городские и региональные чемпионаты и первенства по таким видам спорта как футбол, пляжный волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, стритбол, мотоциклетный спорт, велоспорт и другие.

«В Легкоатлетическом манеже Мурманска с 16 по 21 июня состоится Первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, – сообщила министр спорта. – Борьба будет проходить среди 536 сильнейших спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации. В июле в Долине Уюта состоится Чемпионат России по мотофристайлу – соревнования, в которых спортсмены совершают прыжки со специальных трамплинов, выполняя в полёте различные трюки».

Кроме того, во всех муниципальных образованиях пройдёт комплекс физкультурно-массовых мероприятий, ориентированных в первую очередь на детей, семьи с детьми и молодежь: спартакиады, веселые старты, велозаезды, массовые забеги, спортивные акции и флешмобы, физкультминутки, фитнес-тренировки на открытом воздухе. В Оленегорске организуют турнир по стритболу, посвященный Дню России; в Полярных Зорях – городские соревнования по петанку; в Снежногорске северян старше 55 лет пригласят на фитнес-марафон на свежем воздухе «Если хочешь быть здоров» и «Тропа здоровья». В Ковдорском районе в эти выходные состоялись легкоатлетический пробег «Гиперборейская миля» и турнира по стритболу, запланировано проведение районной открытой гонки с препятствиями «Евровызов».

«3 июля в акватории Малой Пирь-губы в посёлке Умба пройдет традиционная поморская гребная регата – соревнования по гребле на традиционных поморских лодках, а 13 июня в Ловозере уже в 35-й раз стартует традиционный районный праздник «Саамские игры» по национальным видам спорта», – сообщила Светлана Наумова.

19-20 июня в Коле в рамках Всероссийского Олимпийского дня пройдет необычное мероприятие – легкоатлетический забег в пижамах и домашних костюмах «Сон в Олимпийскую ночь». В Мурманске в сквере на улице Зои Космодемьянской каждую субботу будут организованы танцевальные занятия для всех желающих. По воскресеньям на дворовых площадках города будут проводиться эстафеты, дворовые игры, мастер-классы и конкурсы рекордов в рамках проекта «Родной двор – родной город».

«Кроме того, 14 августа мы отметим главный спортивный праздник страны – День физкультурника, – напомнила министр спорта. – В каждом муниципалитете пройдет цикл спортивных и физкультурных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В Мурманске День физкультурника отмечается сразу на двух крупнейших городских спортивных площадках – в Долине Уюта и на Центральном стадионе профсоюзов. Параллельно с Днем физкультурника пройдут и всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

Как сообщает региональное Министерство спорта, с 28 августа по 5 сентября северян традиционно пригласят на декаду здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». В региональный план мероприятий ежегодно включается более 150 физкультурных и спортивных мероприятий, которые проходят в спортивных комплексах, спортивных залах, культурно-досуговых центрах, на стадионах и открытых площадках.

«Запланировано множество разноплановых мероприятий, многие из них будут интересны не только северянам, но и станут точкой притяжения для гостей из других регионов. Например, в субботу в Териберке впервые прошёл Кубок мира по силовому экстриму – уникальное для нас событие. Участвовали спортсмены из разных стран мира – США, Чехии, Белоруссии, Швеции, Польши и других. Такие спортивные события создают дополнительные мостики в отношениях между людьми, привлекают интерес. Хочу сказать спасибо коллегам, Министерству спорта, министерству культуры, вице-губернатору Елене Дягилевой за прекрасную, четкую подготовку. Очень много позитивных отзывов. И при проведении мероприятий в будущем хочу ещё раз всем напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности, общественного порядка и противоэпидемических ограничений», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Комментарии

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