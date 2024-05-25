Более 300 студентов и 70 ординаторов проходят обучение в профильных вузах страны по целевому набору от Минздрава Мурманской области

24 мая при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, посвящённый целевой кампании по обучению в медицинских вузах.

«Перспективная подготовка молодых медицинских специалистов является одной из приоритетных задач Министерства здравоохранения Мурманской области. В настоящее время в вузах нашей страны на медицинских специальностях успешно проходят обучение более 300 наших студентов-целевиков и более 70 ординаторов. На этот учебный год для Мурманской области по образовательным программам специалитета утверждено 110 целевых мест. По специальности «лечебное дело» – 75, «педиатрия» – 20 и «стоматология» – 15 целевых мест. Это больше, чем в прошлом году», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Сулима.

Поступление на целевое обучение возможно в 9 ведущих медицинских вузов в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Архангельске и Мурманске.

Целевое обучение повышает шансы поступления в высшее учебное заведение. Обучающимся, которые будут зачислены по целевому направлению специалитета, гарантирована ежемесячная стипендия в размере 3 тысяч рублей, а студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» – повышенная стипендия в размере 6 тысяч рублей. Для ординаторов предусмотрена выплата региональной стипендии 10 тысяч рублей в месяц. Студентам, проходящим обучение по целевому набору, компенсируется стоимость проезда к месту практики в Мурманской области и обратно, а также аренда жилья на период практики.

«На целевое обучение заявление можно подать только в одно высшее учебное заведение и на одну специальность. Конкурсный отбор на целевое место абитуриент проходит непосредственно в вузе. По условиям договора по окончании обучения выпускнику необходимо отработать в медицинской организации Мурманской области не менее трёх лет», – уточнила Варвара Моравская, консультант отдела кадровой политики регионального Минздрава.

При трудоустройстве в медицинскую организацию выпускники получают дополнительные меры социальной поддержки: полярные надбавки в полном объеме с первого рабочего дня, обеспечение служебным жильем или компенсацию оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета до 25000 рублей в месяц, единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья до 50% первоначального взноса.

При трудоустройстве на дефицитные рабочие места предусмотрены региональные «квотные» и федеральные «земские» единовременные выплаты от 1 до 3 млн рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, также работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство дома, приобретение жилья.

Запись прямого эфира доступна в социальных сетях правительства Мурманской области по ссылке.

С подробной информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru