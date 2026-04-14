Более 300 участников стали частью крупных соревнований по лыжным гонкам в Мончегорске и Апатитах

В Мончегорске и Апатитах состоялись масштабные соревнования по лыжным гонкам. Город металлургов принял первенство России среди юниоров и «ФосАгро» чемпионат России, в рамках которого состоялся ультрамарафон на дистанции 70 километров.

Апатиты стали местом проведения всероссийских соревнований, первенства России среди юниорок и «ФосАгро» чемпионата России на дистанции 50 км среди женщин. Соревнования объединили более 300 участников из разных регионов России.

Всероссийские соревнования «Памяти Владимира Беляева» в Апатитах завершились победой для представителей Сахалинской области: Софьи Кузнецовой и Данила Нечипоренко. Воспитанник мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Максим Зубцов завоевал бронзовую медаль.

В первенстве России среди юниоров победителем масс-старта на 50 км стал Арсений Поздеев (Московская область). Серебряную медаль завоевал Никита Фадеев (Республика Татарстан). Бронзовым призёром стал Владислав Ожигин (Архангельская область). У юниорок на 30 км первенствовала Маргарита Антонова (Московская область). «Серебро» завоевала Алина Лягаева (Тюменская область). Бронза у Ульяны Лебедевой (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

В «ФосАгро» чемпионате России среди женщин в масс-старте на 50 км победу одержала Карина Гончарова (Тюменская область). В призёрах Алиса Жамбалова (Тюменская область) и Ольга Царева (Республика Коми).

Победителем ультрамарафонской гонки на 70 км «ФосАгро» чемпионата России стал Александр Большунов (Республика Татарстан). На втором месте Алексей Червоткин (Тюменская область), на третьем – Илья Семиков (Республика Коми). В десятку сильнейших вошли спортсмены Мурманской области: Максим Зубцов занял шестое место, Александр Гребенько на восьмом месте. Также заполярные лыжники получили отдельные награды: Максим Зубцов стал лучшим спортсменом Мурманской области, а Александр Гребенько забрал приз зрительских симпатий. В общекомандном зачёте победу одержала Республика Татарстан.

«Я горжусь тем, что Мурманская область вновь стала центром притяжения сильнейших спортсменов России. Лыжные гонки — это всегда преодоления и борьба с собой. И здесь, на трассах, мы видим битву чемпионов. Отдельную благодарность выражаю нашим партнерам за создание настоящего праздника спорта», – сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, организационную и финансовую поддержку проведению «ФосАгро» чемпионата России по лыжным гонкам традиционно оказывает компания «ФосАгро» – официальный спонсор национальной сборной по этому виду спорта.

Бессменный партнёр чемпионата – компания «Норникель», обеспечившая призовой фонд и оказавшая существенную поддержку в организации соревнований столь высокого уровня.

