Более 300 воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища приступили к прохождению ежегодной морской практики на Северном флоте

Юные моряки проходят стажировку в объединениях, соединениях и войсковых частях Северного флота. Программа морской практики складывается из двух самостоятельных этапов по сухопутному и морскому направлениям.

В дивизии ракетных кораблей Северного флота, в том числе на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов» они ознакомятся с корабельными правилами, с бортовым вооружением и примут участие в различных учениях.

Нахимовцы выйдут в море на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич» и на катере вспомогательного флота, чтобы учиться применять на практике теоретические знания морского дела.

На базе отдельной гвардейской мотострелковой бригады военнослужащие проведут с нахимовцами практические занятия по огневой и тактической подготовкам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебная практика воспитанников Нахимовского военно-морского училища направлена на ознакомление обучающихся с условиями военной службы в воинских частях, надводных кораблях Северного флота. Получение первичных навыков навигации, метеорологии, а также борьбе за живучесть корабля и спасению на море, основам военной практики.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12469546@egNews