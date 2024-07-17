Более 300 юных северян поучаствовали в летних мероприятиях социальных учреждений региона

Одним из направлений работы учреждений, подведомственных региональному министерству труда и социального развития, является организация интересного досуга для своих юных подопечных. За прошедшую половину лета уже около 300 ребят младшей возрастной группы побывали в походах и стали участниками выездных мероприятий.

Так, воспитанники социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района вернулись из познавательного похода, в котором они изучили правила поведения в лесу. Ребятам показали, как правильно выбирать место для стоянки и убирать за собой мусор, ориентироваться на местности и бережно относиться к природе.

На юге области – в Кандалакше – в рамках программы «Лето на отлично» для воспитанников отделения для несовершеннолетних и нуждающихся в социальной реабилитации была организована прогулка в лес, чтобы активно провести время и научиться беречь хрупкую природу.

«Прежде чем пойти на прогулку – закрепили правила поведения на природе. Добравшись до леса, дети участвовали в спортивно-развлекательной программе – были организованы подвижные игры. Позже ребята беседовали о природе, её жителях, о том, что необходимо беречь окружающую нас среду, а также разгадывали загадки. Вся программа организована так, чтобы подобные походы были не только интересными, но и полезными», – рассказали в кандалакшском КЦСОН.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Кировске воспитанники группы реабилитации детей-инвалидов отправились к подножью Айкуайвенчорр. Там ребята узнали об истории названия горы в Хибинах высотой 1075 метров над уровнем моря.

Подопечные Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения также не скучают этим летом. Дети помогали волонтерам в приюте для животных, выращивают цветы и кабачки, рисуют мелом на асфальте и участвуют во встречах с интересными людьми.

В оставшиеся летние дни для ребят также будут проходить различные мероприятия.

Фото: https://gov-murman.ru