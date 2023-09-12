Более 300 заявок уже подано на соревнования разработчиков «На Севере – кодить!»

11 сентября был последний день сбора заявок для участия в соревнованиях разработчиков «На Севере – кодить!». Об этом во время оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Для развития ИТ-отрасли вместе с заинтересованными организациями мы проводим хакатон – мероприятие, на котором разработчики, дизайнеры и маркетологи в одной команде решают прикладную задачу, соревнуясь с другими. К участию приглашены все субъекты Российской Федерации», – сказал глава региона.

Для иногородних участников реализована возможность онлайн-участия в хакатоне. Они также могут проявить себя в одном из трёх треков, получить обратную связь от экспертов и стать лучшими, разделив с победителями призовой фонд в 900 тысяч рублей. Помимо основных треков будут выбраны победители специальных номинаций – на приз губернатора Мурманской области и на приз от ПАО «Сбербанк».

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, в соревнованиях будут принимать участие команды численностью от двух до пяти человек. Для помощи с организацией были созданы портал хакатона насеверекодить.рф и специальный telegram-чат, в котором разработчикам помогут найти единомышленников.

Мероприятие пройдут с 15 по 23 сентября. Его уже поддержали Минстрой России, Минцифры России, Национальная система платежных карт (МИР), Центр компетенций проекта Минстроя России «Умный город», а также Информационный центр атомной отрасли и «Сбербанк».

Фото: https://gov-murman.ru