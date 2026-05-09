К 81-годовщине великой Победы в школах и колледжах Мурманской области открыли муралы и «Парты Героя»
09.05.26 08:45

Более 3000 зрителей: с аншлагом завершились первые гастроли в Заполярье театра Вахтангова

Со 2 по 7 мая Мурманский областной драматический театр впервые принимал на своей сцене Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Первые гастроли легендарного коллектива прошли в рамках федеральной программы «Большие гастроли», организованной РОСКОНЦЕРТОМ при поддержке Министерства культуры РФ. За шесть дней три спектакля из золотого фонда театра увидели более 3000 зрителей — все показы прошли с аншлагом.

Открытием гастрольного тура стала искрометная комедия «Мадемуазель Нитуш» с народной артисткой России Марией Ароновой в одной из главных ролей. Пронзительную драму «Наш класс» представили молодые звезды вахтанговской труппы. Финальной точкой стал легендарный «Амадей» с участием народного артиста России Алексея Гуськова и заслуженного артиста России Виктора Добронравова.

На торжественной церемонии закрытия гастролей министр культуры Мурманской области Ольга Обухова вручила коллективу театра памятный адрес от имени губернатора Андрея Чибиса и правительства региона.

«Сегодня мы закрываем первые «Большие гастроли» театра имени Евгения Вахтангова — события, которого Кольское Заполярье ждало десятилетиями. Отмечу, что легендарная сцена приехала к нам впервые, и эти шесть дней стали настоящим праздником для всех, кто любит и ценит высокое искусство. Мы долго к этому шли, и благодаря федеральной программе, которая реализуется РОСКОНЦЕРТОМ при поддержке Минкультуры РФ, этот культурный мост между столицей и Русской Арктикой стал реальностью. И мы рады, что у нас есть такой замечательный театр, который готов принимать постановки такого уровня. Отдельно хочу поблагодарить директора театра Вахтангова Кирилла Игоревича Крока. Именно его профессионализм, энергия и открытость сделали возможным этот культурный мост между Москвой и Мурманском. И, конечно, спасибо всей труппе — за ваш талант, за ваш труд, за ту магию, которую вы дарили нашему северному зрителю», — сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Министр отметила, что такие гастроли не только дарят заполярному зрителю возможность прикоснуться к высокому искусству, но и укрепляют культурные связи, открывая новые страницы в истории театральной жизни региона.

Создание условий для знакомства северян с лучшими образцами современного отечественного театрального искусства — важное направление народной программы «На Севере — жить!».

Напомним, что ко Дню Победы жителей и гостей региона также ждут яркие тематические события. Так, в Мурманском областном краеведческом музее состоится театрализованная экскурсия «Север помнит» с участием артистов драмтеатра, а в областной филармонии пройдет кинотеатрализованное представление «Товарищ кино» с участием народных артистов России Ларисы Лужиной, Юрия Назарова, Аристарха Ливанова и других известных актеров.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567364/#&gid=1&pid=16

