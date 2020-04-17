Более 31 миллиона рублей выделено на поддержку потерявших работу граждан

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства Мурманской области 31,8 млн рублей, которые пойдут на единовременную региональную доплату. Эта мера поддержки рассчитана на людей, потерявших работу и доход из-за ситуации с коронавирусом.

Выплаты начались уже 16 апреля. Первые пять северян, оказавшиеся в условиях пандемии безработными, получили деньги. С учётом доплаты региона пособие увеличено до северного МРОТ — 27899 рублей.

Режим самоизоляции продолжается, поэтому получить пособие можно в упрощённой форме, обратившись в центр занятости дистанционно. Для этого нужно на сайте http://murman-zan.ru скачать и заполнить заявления, приложить сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Потом позвонить на телефон «горячей линии» (фото), где за вами закрепят инспектора, который поможет всё организовать.