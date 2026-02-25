Более 32 тысяч северян старшего поколения стали участниками культурных мероприятий губернаторского проекта «Северное долголетие»

В ходе оперативного совещания, которое состоялось 24 февраля, в правительстве Мурманской области обсудили реализацию проекта «Северное долголетие», направленного на поддержку жителей региона пенсионного возраста.

Глава региона напомнил, что проект включает несколько разноплановых блоков — от трудоустройства до организации содержательного досуга.

«Северяне, вышедшие на пенсию, с прошлого года могут принять участие в проекте «Работа рядом», пройти профобучение, а также получить индивидуальные консультации по открытию своего дела или созданию резюме», — отметил Андрей Чибис.

Для поддержания физической активности пожилых северян в регионе действуют программы «Час здоровья» и «Бодрое воскресенье», а также бесплатные часы для посещения пространств «СОПКИ.СПОРТ». На базе детских библиотек открыто свыше 30 пространств «СОПКИ.Без границ», где организован обмен опытом между детьми и представителями старшего поколения.

Особое внимание в рамках «Северного долголетия» уделяется заботе о здоровье. Организованы профилактические осмотры, включая диспансеризацию. По итогам 2025 года их прошли свыше 80 тысяч человек.

С подробным докладом о реализации проекта на совещании выступил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

