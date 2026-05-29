Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал ещё две медали на международных соревнованиях во Франции
29.05.26 13:30

Более 320 юных северян отправились на летний отдых по программе «Дети Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая смена школьников Мурманской области отправилась на летний отдых в Геленджик по федеральной программе «Дети Арктики». В состав группы вошли около 320 учащихся 5–8 классов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, Заозерска, Александровска, а также Кольского, Ковдорского и Печенгского округов.

В лагере «Лазуревый берег» для ребят будут организованы пятиразовое питание, спортивные и творческие программы, экскурсии, занятия и отдых на собственном пляже лагеря.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова отметила, что программа «Дети Арктики» реализуется с 2022 года по поручению Президента России специально для арктических регионов страны и уже стала важной частью системы летнего отдыха детей.

«Сегодня стартовала первая смена. Ребята проведут несколько недель, наполненных отдыхом, новыми впечатлениями, общением и яркими событиями. Для многих это возможность впервые побывать на море, укрепить здоровье и интересно провести летние каникулы. Всего этим летом в рамках федеральной программы на Черноморском побережье отдохнут и оздоровятся более 1,6 тысячи юных северян. С начала реализации программы в ней приняли участие уже более 9,6 тысяч наших школьников», – отметила Диана Кузнецова, подчеркнув, что первоочередное право на предоставление путевок имеют дети участников специальной военной операции и многодетных семей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, летняя оздоровительная кампания 2026 года в Мурманской области охватит более 18 тысяч детей. В 2026 году на отдых и оздоровление детей на территории региона и за его пределами в рамках народной программы «На Севере – жить!» и федеральных программ выделено около полумиллиарда рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568566/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
