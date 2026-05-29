Более 320 юных северян отправились на летний отдых по программе «Дети Арктики»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая смена школьников Мурманской области отправилась на летний отдых в Геленджик по федеральной программе «Дети Арктики». В состав группы вошли около 320 учащихся 5–8 классов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, Заозерска, Александровска, а также Кольского, Ковдорского и Печенгского округов.

В лагере «Лазуревый берег» для ребят будут организованы пятиразовое питание, спортивные и творческие программы, экскурсии, занятия и отдых на собственном пляже лагеря.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова отметила, что программа «Дети Арктики» реализуется с 2022 года по поручению Президента России специально для арктических регионов страны и уже стала важной частью системы летнего отдыха детей.

«Сегодня стартовала первая смена. Ребята проведут несколько недель, наполненных отдыхом, новыми впечатлениями, общением и яркими событиями. Для многих это возможность впервые побывать на море, укрепить здоровье и интересно провести летние каникулы. Всего этим летом в рамках федеральной программы на Черноморском побережье отдохнут и оздоровятся более 1,6 тысячи юных северян. С начала реализации программы в ней приняли участие уже более 9,6 тысяч наших школьников», – отметила Диана Кузнецова, подчеркнув, что первоочередное право на предоставление путевок имеют дети участников специальной военной операции и многодетных семей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, летняя оздоровительная кампания 2026 года в Мурманской области охватит более 18 тысяч детей. В 2026 году на отдых и оздоровление детей на территории региона и за его пределами в рамках народной программы «На Севере – жить!» и федеральных программ выделено около полумиллиарда рублей.

