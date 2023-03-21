Более 32,2 тысячи юных северян стали участниками регионального проекта «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью»

Об этом вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области доложила министр образования и науки Диана Кузнецова

Проект стартовал в июне 2022 года. Участие в нём приняли дети в возрасте от 7 до 17 лет из 17 муниципалитетов Кольского Заполярья. Разработка маршрутов, а также организация экскурсий для заполярных школьников проводились в рамках реализации плана «На Севере – жить».

«Благодаря региональному туристическому проекту детям из разных муниципалитетов удалось не только расширить кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках региона, куда они, возможно, доехали бы очень нескоро. Проект позволяет ребятам осознать красоту и просторы родного региона, понять, что такое гордость за свою малую Родину и насколько разнообразен и интересен край, в котором они живут и будут жить», – подчеркнула Диана Кузнецова.

Наиболее популярными среди юных северян стали культурные и природные достопримечательности – такие экскурсии посетили более половины участников проекта. Большой интерес также вызвали исторические памятники: мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», атомный ледокол «Ленин», памятный знак «Героям-североморцам. 1941-45 гг.», МВЦ «Апатит», Долина Славы, памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Ещё одним экскурсионным направлением, которое заинтересовало ребят, стали визиты на промышленные объекты, расположенные в Мурманской области.

В ходе доклада министр Диана Кузнецова подробно рассказала о модуле «30 самых интересных мест для знакомства с Мурманской областью», который был разработан совместно с жителями региона. Из 126 объектов, предложенных муниципалитетами, по итогам голосования на портале «Наш Север» в перечень включили 30 объектов. Каждую точку притяжения сопроводили подробным описанием, исторической справкой и информацией, как посетить объект.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ещё одним направлением организации отдыха стала разработка 34 туристско-юношеских маршрутов различной сложности. Такой вид участия в региональном проекте «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью» прекрасно подошёл для подготовленных ребят. В походах юных северян сопровождали опытные инструкторы.

Комментируя доклад главы профильного ведомства, губернатор Андрей Чибис отметил важность данного направления работы в сфере образования как одного из наиболее эффективных инструментов для выстраивания карьерного вектора.

«Важно, чтобы данный проект получил дальнейшее развитие. При этом необходимо сделать акцент на посещение промышленных объектов и экономику региона, помогая юным северянам и их родителям найти ответ на вопрос самореализации. В общении с ребятами я часто прихожу к выводу, что они не видят будущего в регионе, так как мало знают о Мурманской области и тех возможностях, которые она может им дать. Наша задача организовать работу таким образом, чтобы в течение нескольких лет школьник посетил максимальное количество объектов. Не только мемориал в Долине Славы и ледокол «Ленин», но и такие мощные предприятия как, например, Кольская ГМК или «НОВАТЭК», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Фото (Центр образования «Лапландия»): https://gov-murman.ru