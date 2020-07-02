Более 340 подозреваемых и обвиняемых в Мурманской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Для обеспечения реализации избирательного права граждан, находящихся в следственных изоляторах региона, в Мурманской области были образованы два самостоятельных избирательных участка: в СИЗО-1 (г. Мурманск) и СИЗО-2 (г. Апатиты). ПФРСИ при ИК-16 (пос. Мурмаши) был закреплён за участковой избирательной комиссией.

Для участников избирательного процесса в помещениях для проведения голосования были созданы все условия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: наличие одноразовых пишущих принадлежностей и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, ежечасная дезинфекция помещения для голосования. Размещение участников процесса голосования было организовано с учётом социальной дистанции в 1,5- 2 метра .

С целью контроля участки для голосования посетил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов в сопровождении начальника УФСИН Дмитрия Тарасова.

Своим конституционным правом воспользовались более 340 подозреваемых и обвиняемых.

Также за весь период голосования свое избирательное право смогли реализовать граждане, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции ведомства региона, а также осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участке, функционирующем как исправительный центр при оленегорской КП-24.