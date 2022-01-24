Более 348,5 тысячи жителей Заполярья прошли вакцинацию против COVID-19

Прививочную кампанию против COVID-19 в регионе обеспечивает 51 бригада. В ежедневном режиме продолжают работу мобильные прививочные пункты в крупных торговых центрах Мурманска. В настоящее время в регионе уже прошли вакцинацию более 348,5 тысячи человек (без учёта ревакцинированных и иностранных граждан).

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в своём докладе на оперативном совещании еще раз обратил внимание на необходимость соблюдения мер эпидбезопасности (ношение масок, соблюдение социальной дистанции), а также важность прохождения вакцинации против COVID-19 и своевременной ревакцинации.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, специалисты отмечают, что у вакцинированных граждан заболевание новым штаммом «омикрон» протекает в неосложненной форме и ограничивается поражением верхних дыхательных путей, так как вирус не спускается в лёгкие, не вызывает пневмонию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436184/#&gid=1&pid=1