Мурманская область. Арктика (16+)07.10.20 15:50
Более 35 млн рублей из областного бюджета будет направлено в октябре на стимулирующие выплаты медработникам региона, оказывающим помощь пациентам с COVID-19
За работу в сентябре работники медучреждений, оказывающие помощь пациентам с COVID-19 и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты.
На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области для областных учреждений здравоохранения выделено более 35 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство здравоохранения
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
Ольга
07.10.20 00:14
01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог «Арктик-ТВ» отвечает на вопросы телезрителей
Ольга
06.10.20 22:15
В парке на просп. Героев-североморцев вообще нет освещения, особенно как идти к Сбербанку, около дома № 62 по просп. Героев-североморцев. Куда надо писать,чтобы поставили хотя бы несколько фонарей? *
Комментарий к новости:Будут деньги - будет свет
Zviygincew
06.10.20 19:50
Феноменально! Брависимо! Прекрасная конструкция, украшающая Териберку - обглоданные киты зарылись в землю от стыда.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)21:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)22:00«Орлова и Александров». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовые и розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар теряет почти 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Компания «Россети Северо-Запад» вложила 507 млн рублей в ремонт электросетевого комплекса Мурманской области в 2020 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 октября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Штраф за разглашение сведений с ограниченным доступом хотят увеличить в 10 раз