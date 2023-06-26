Более 3,5 тысячи выпускников Мурманской области отметили окончание школы на фестивале «Арктический берег»

Участниками фестиваля «Арктический берег» на Поморской набережной в Коле стало более 3,5 тысячи выпускников 9 и 11 классов из всех муниципалитетов региона. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Это мероприятие мы проводим второй год, чтобы поздравить школьников с окончанием учёбы. В этом году ещё и повезло с погодой, так что ребята смогли под тёплым полярным солнцем поучаствовать во всех активностях, которые мы для них подготовили. Я видел очень много позитивных отзывов, рад, что ребятам понравилось», – сказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис поблагодарил куратора – заместителя губернатора Елену Дягилеву, региональное Министерство образования, администрацию Кольского района, АНО «СпортКульт51» и волонтёров за организацию и проведение праздника. Особую признательность глава региона выразил сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение безопасности во время проведения фестиваля.

Фото: https://gov-murman.ru