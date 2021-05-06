Более 3,5 тысячи жителей Мурманской области зарегистрировались на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Более 3,5 тысячи жителей Мурманской области уже зарегистрировались на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Напомним, онлайн-шествие пройдет в День Победы, 9 мая. Шествие в очном формате состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» можно до 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Все заявки проходят предварительную проверку. Традиционно модераторами выступают активисты Бессмертного полка России, Волонтеров Победы, Поискового движения России, Русского географического общества, а также просто энтузиасты-историки

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15.00 по местному времени, её можно будет посмотреть на сайтах организаторов акции. Подробная информация о проекте – на официальном сайте Бессмертного полка России. Консультацию по участию можно также получить по номеру «горячей линии» 8 (800) 20 -1945- 0 или отправив письмо на электронную почту: polkonline@polkrf.ru.