Более 350 блюд и напитков арктической кухни - на фестивале в Териберке состоится публичный отчёт о реализации проекта «Арктическая кухня»

16-17 июля в Териберке в рамках официальной программы председательства Российской Федерации в Арктическом Совете пройдёт VII Арктический фестиваль «Териберка». В этом году в рамках фестиваля арктической кухни будут работать мобильный фудкорт «Вкус Арктики», межрегиональная проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики» и сессия в рамках деловой программы фестиваля – публичный отчет команды Мурманской области о реализации проекта «Гастрономическая карта России» – «Арктическая кухня: от полной неизвестности до коммерческого успеха».

В мобильном фудкорте «Вкус Арктики» в этом году рекордное количество участников за все годы: 28 кафе, ресторанов и гастрономических проектов Мурманской области представят более 350 блюд и напитков арктической кухни из действующих меню и те, которые планируются ввести. Традиционно в фестивале принимают участие первые лица проектов – свои разработки в области арктической кухни представят авторы – владельцы и шеф-повара. Многие участники подготовили к фестивалю линейку фирменных гастросувениров.

Проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики» в рамках Арктического фестиваля «Териберка» пройдет в третий раз – 16 июля. Порядка 20 участников межрегиональной лаборатории 2022 года – шеф-повара, рестораторы, производители регионального продукта, авторы проектов в сфере туризма и гостеприимства из четырех регионов Арктической зоны России: Мурманской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутии) и Республики Коми. Практическая цель площадки – проектирование, презентация, тестирование продуктов и услуг по организации питания в сфере туризма и гостеприимства, внедрение арктической кухни во все сегменты туристической инфраструктуры, систематизация знаний по территориальному кулинарному направлению «Арктическая кухня».

В программе лаборатории 2022 года – дегустации и оценка соусов из арктических региональных дикоросов и продуктов, «Арктический гастрономический театр», презентация услуг по организации питания в рамках арктических туров «Арктический пикник» и «Арктический завтрак». Для участия в работе лаборатории необходима регистрация по ссылке.

В первый день фестиваля, 16 июля, в рамках деловой программы впервые состоится публичный отчет о реализации проекта «Арктическая кухня» в Мурманской области: итоги первого этапа проекта, методические успехи, проблемы массового внедрения, тиражируемая практика, стратегия развития арктической кухни в туристической инфраструктуре и гастрономического туризма.

Для участия в мероприятии приглашаются собственники бизнеса и руководители сферы туризма и гостеприимства, ресторанного-гостиничного бизнеса, туроператоры Мурманской области. Для участия необходима регистрация по ссылке.

«Арктическая кухня сегодня – успешный кейс по внедрению и популяризации местных ингредиентов и блюд как в жизнь местного населения, так и туристов. За 7 лет реализации проекта нам есть чем гордиться, но есть и сложности на пути, которые мы совместно решаем с властью, методологией и бизнесом», – отметила Екатерина Шаповалова, автор концепции и координатор гастрономических площадок фестиваля, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Подробная программа фестиваля размещена на официальном сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/