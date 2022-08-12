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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 17:15

Более 350 идей благоустройства Мурманска предложили северяне, продолжается интернет-опрос

Региональный Минград совместно в Центром городского развития Мурманской области проводит опрос по теме благоустройства. Его задача – собрать предложения горожан, проанализировать их, на их базе разработать проекты и дополнить ими план мероприятий «Наш Мурманск» на 2023 и последующие годы.

За третью рабочую неделю северяне предложили более 350 идей. 

По-прежнему поступает много предложений от горожан по благоустройству дворовых территорий. Северяне сетуют на отсутствие игровых или спортивных площадок, ямы на проезжей части или тротуарах, недостаточное освещение.

Жители ул. Полярный круг предлагают благоустроить на территории микрорайона небольшой сквер, чтобы мамы с детьми и пенсионеры могли отдыхать на свежем воздухе, заниматься уличным спортом недалеко от своих домов.

Обустроить прогулочную зону предлагают между Первомайским районным судом г. Мурманска и зданием областного совета профсоюзов. Мурманчане выразили идею расширить сеть кинологических площадок. В качестве локаций называют улицы Аскольдовцев, Орликовой, Северный проезд и Росту. Напомним, в 2021 году в городе построили 3 кинологические площадки на улицах Хлобыстова, Радищева и Крупской.

В копилке идей уже находятся предложения по благоустройству пустующего места в центре города на ул. Буркова (бывший парк аттракционов), береговой линии озера Глубокого, пустыря на ул. Пономарёва, реконструкции площадей железнодорожного вокзала, Пяти Углов и другое.

Предложение можно направить с помощью Яндекс-формы, она доступна по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, опрос будет активен до 25 августа, при необходимости может быть продлен.

Комплексная программа развития и благоустройства «Наш Мурманск» призвана улучшить качество городской среды, сделать областной центр современным и комфортным для жизни. Она входит в народную стратегию «На Севере-жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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