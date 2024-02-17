Более 350 работников атомных станций России примут участие в зимней спартакиаде работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2024»

20-23 февраля при поддержке Кольской АЭС будет проходить масштабное спортивное мероприятие – зимняя Спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» «Спорт АЭС – 2024». В Спартакиаде работников электроэнергетического дивизиона встретятся любители зимних видов спорта с Кольской, Билибинской, Калининской, Смоленской, Белоярской, Курской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской атомных станций, а также сборная Атомэнергоремонта и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, спортивная программа предусматривает розыгрыш комплектов медалей по 5 дисциплинам: лыжные гонки, полиатлон, горные лыжи, сноуборд, хоккей с шайбой. Соревнования будут проходить одновременно на четырех спортивных площадках города Полярные Зори.

Торжественное открытие состоится 20 февраля в 19.00 на ГК «Салма». В программе: выступление приглашенных музыкальных коллективов, яркое лазерное шоу, фейерверк, парад спортсменов и многое другое.

Подробную информацию и расписание соревнований можно узнать на официальной странице Кольской АЭС в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/kolaplant.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.