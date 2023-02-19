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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 17:30

Более 350 школьников в Мурманске приняли участие в мероприятиях Дня открытых дверей для будущих медицинских работников

Мероприятие в таком формате было впервые организовано региональным Минздравом совместно с кадровым центром для медицинских работников с целью профессиональной ориентацией школьников Мурманской области и помощи в вопросах выбора вуза.

В мероприятии приняли участие более 350 школьников, заинтересованных в получении высшего и среднего медицинского образования, а также их родители.

Открыл мероприятие заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Выбор профессии – это очень важный момент в жизни каждого, поскольку он определяет дальнейшую жизнь. Если говорить о профессии врача, то это двойная ответственность. Это готовность ежедневно помогать людям, сохранять их здоровье, спасать жизни. Очень важно, чтобы вы подошли к этому выбору очень ответственно и осознанно. Безусловно, медицина – это большой труд, но он того стоит. Вы поймёте это, когда будете видеть, что именно этого человека вы вылечили или спасли ему жизнь. Какой бы вуз вы не выбрали, вы должны помнить, что вас всегда ждут дома. Поэтому становитесь нашими «целевиками» и возвращайтесь в наш перспективный и развивающийся регион. Вы очень нужны нашему здравоохранению», – отметил в своем выступлении Дмитрий Панычев.

Перед школьниками выступили представители 5 учебных заведений из Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Мурманской области – Кольского и Мурманского медицинских колледжей, а также представитель регионального Минздрава.

Представители медицинских вузов, факультетов и колледжей рассказали участникам о своих образовательных организациях, возможностях и перспективах обучения. Представитель регионального Минздрава рассказал о том, что такое «целевое» обучение, а также об особенностях поступления в 2023 году, сроках проведения «целевой» кампании, условиях поступления в медицинские вузы и колледжи.

Кроме того, в холле работала ярмарка образовательных организаций, которая позволила школьникам пообщаться с представителями различных вузов и колледжей, задать вопросы.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в мероприятии приняли участие сотрудники Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, благодаря чему у ребят была возможность познакомится с работой «скорой», посмотреть оснащенность автомобиля скорой медицинской помощи и поговорить с представителями профессии.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Последние комментарии

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Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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