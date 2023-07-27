Более 350 сотрудников предприятий получили новые компетенции в сфере бережливых технологий в рамках реализации национального проекта «Производительность труда»

Выполняются задачи, поставленные перед Мурманской областью в рамках национального проекта «Производительность труда». Более 350 сотрудников предприятий получили новые уникальные компетенции в сфере бережливых технологий, 9 предприятий региона за счёт внедрения новой производственной культуры получили экономический эффект в объеме 80 млн рублей.

Для участников национального проекта – предприятий региона созданы условия для повышения эффективности производственных процессов с применением инструментов бережливого производства и внедрения новой производственной культуры, повышения компетенций своих сотрудников и руководящего звена. Также им предоставлено право воспользоваться региональной мерой поддержки в виде механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

На сегодняшний день 15 предприятий региона являются участниками национального проекта «Производительность труда», численность работников на этих предприятиях превышает 8300 человек.

С 2021 года реализовано 9 проектов по повышению производительности труда при поддержке экспертов федерального и регионального центров компетенций, 4 предприятия ещё находятся в процессе внедрения, 2 предприятия реализовали проекты самостоятельно.

Внедренные решения позволили предприятиям получить экономический эффект порядка 80 млн рублей.

Предприятиям, на которых завершены проекты по улучшениям, удалось снизить время протекания процессов на 36% и незавершенное производство, увеличить выработку на одного рабочего в 1,6 раза.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в рамках реализации национального проекта более 350 сотрудников предприятий региона получили новые уникальные компетенции в сфере бережливых технологий. И именно они будут культивировать и продвигать новую культуру производства на своих предприятиях.

«Производственные потоки, на которых внедрены бережливые технологии и оптимизированы процессы в рамках реализации национального проекта, дали экономический эффект, и масштабирование этих инструментов на другие участки работы позволит его наращивать. Когда приходит это понимание – растёт интерес и желание у сотрудников непрерывно улучшать и совершенствовать свой участок работы. И в этом также мы предоставляем возможность – на базе Регионального центра компетенций сотрудники предприятий могут обучиться данным компетенциям», – прокомментировала и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.