Более 3,6 тысячи северян получили бесплатные путёвки в заполярные здравницы и санатории Краснодарского края в 2022 году

В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Социальная поддержка» отдельным категориям северян ежегодно предоставляются бесплатные путевки в санатории Мурманской области и здравницы Краснодарского края.

В 2022 году оздоровление и отдых получили 3697 человек, из них на Черноморском побережье отправились 2792 северян. В их числе – 2333 ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, ветерана труда, военной службы, ветерана труда Мурманской области, бывших несовершеннолетних узника фашизма, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также 459 работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в санаториях Мурманской области оздоровление получили 871 человек из числа лиц старше 70 лет и 34 человека из числа реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Из областного бюджета на эти цели было направлено 250,7 миллиона рублей.