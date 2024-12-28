Более 370 млн рублей заёмных средств привлёк малый бизнес под поручительства «ФОРМАП»

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области продолжает реализовывать программы по предоставлению поручительств предпринимателям по кредитам в коммерческих банках, в том числе по банковским гарантиям на обеспечение исполнения обязательств.

За 11 месяцев текущего года в Мурманской области под поручительства «ФОРМАП» субъектами малого и среднего предпринимательства привлечено более 370 млн рублей заемных средств.

«Напомним, что в 2024 году Фондом разработан продукт по предоставлению поручительств, не требующий от предпринимателя дополнительного обеспечения и предусматривающий упрощенную систему принятия решения по предоставлению поручительства Фонда, что значительно сокращает сроки и упрощает процедуру предоставления заемных средств для бизнеса», – отметил директор НМКК «ФОРМАП» (Фонд) Андрей Дочкин.

Получить поручительство «ФОРМАП» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Мурманской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам, превышающую 50 000 руб. Получить подробную информацию об инструментах финансовой поддержки фонда можно на официальном сайте НМКК «ФОРМАП» (Фонд).

Информацию о мерах поддержки бизнеса можно узнать в Центре Мой Бизнес по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, на сайте или по телефону (8152) 994-310 (ежедневно - с 9.30 до 18.00, звонок бесплатный).

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, деятельность «ФОРМАП» осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/