Более 38 тысяч рентгенодиагностических исследований проведено в медучреждениях региона на новом оборудовании, закупленном в 2021 году

Уже более 38 тысяч рентгенодиагностических исследований проведено на оборудовании, закупленном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

Новые цифровые рентгенографические аппараты для профилактических и диагностических исследований органов грудной клетки были поставлены в 7 лечебных учреждений Мурманской области, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/