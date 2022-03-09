Более 4 тысяч гостей посетили церемонию открытия Полярной Олимпиады

В минувшую субботу в Мурманске состоялось торжественное открытие 87-го Праздника Севера. В ходе оперативного совещания сегодня губернатор региона Андрей Чибис поблагодарил организаторов за проведение церемонии.

«Я хочу поблагодарить оргкомитет, вице-губернатора Елену Дягилеву, министра спорта Светлану Наумову и министра культуры Ольгу Обухову за организацию такого масштабного праздника. Старт Полярной Олимпиады был очень достойным, надеюсь, что и сами спортивные мероприятия пройдут на высоком уровне, комфортно и зрелищно для участников и гостей, и дадут возможность настоящей конкурентной борьбы всем спортсменам», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, церемонию открытия Полярной Олимпиады посетили более 4 тысяч зрителей. Глава региона отметил, что лично получил много позитивных откликов о мероприятии от северян и гостей региона, а также еще раз пожелал спортсменом побед и успешных выступлений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442164/#&gid=1&pid=1