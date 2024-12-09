Более 4 тысяч контейнеров установил регоператор в Мурманской области

Мурманский филиал АО «Ситиматик», региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на Кольском полуострове, продолжает обновлять контейнерный парк Заполярья. С начала деятельности в 2019 году в регионе за счёт средств компании установлены 4295 баков различной ёмкости.

Всего за время работы АО «Ситиматик» в регионе было приобретено и установлено порядка 14 тысяч новых контейнеров, в их числе – пластиковые евроконтейнеры объёмом 1,1 м3, а также контейнеры «ECOBIN» объёмом 3-5 м3. В целом замена контейнерного парка на всей территории области составляет более 90%. Доля новых контейнеров, которые ежегодно приходят в ненадлежащее состояние для дальнейшей эксплуатации, связанное с их поджогами, поломкой, кражей, составляет порядка 10%.

Как отмечает пресс-служба регионального оператора, установку контейнеров в Заполярье, как правило, предваряют работы по дооборудованию инфраструктуры. До сих пор не все контейнерные площадки в Мурманской области отвечают современным требованиям, и в том числе учитывают особенности используемых баков. Собственники земельных участков, на которых расположены места для складирования отходов, муниципальные власти по закону отвечают за оборудование этих участков.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».