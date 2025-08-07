В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»Объём вкладов жителей Мурманской области продолжает расти
Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных финансовых пирамид и других нелегалов увеличилось на 20%.

Более 88% выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы. Всего за первое полугодие 2025 года Банк России зафиксировал 2,3 тысячи пирамидальных интернет-проектов.

«Число пирамид увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза. Однако срок их жизни сократился, а Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее», — говорит директор Департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.

Количество чёрных кредиторов сократилось более чем в два раза — в первом полугодии зафиксировано более 460 таких компаний. Регулятор выявил также почти 1,4 тысячи псевдоброкеров.

Часто мошенники создают несколько связанных проектов под разными брендами для обхода блокировки сайтов. В январе-июне по инициативе Банка России заблокировано 11 тысяч  интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Структура половины таких сайтов строилась по шаблонам.

По материалам Банка России в отношении организаторов нелегальных проектов в первом полугодии возбуждено более 200 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и принято более 300 других мер реагирования. 

Чтобы предупредить граждан и снизить риски вовлечения в незаконную деятельность, на сайте Банка России ежедневно обновляется список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данные из списка используют государственные и коммерческие структуры для купирования рисков клиентов и для проверки деловой репутации контрагентов.

Чтобы снизить ущерб для граждан и затруднить получение денег мошенниками, кредитным организациям рекомендовано при наличии оснований применять к компаниям из списка «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам.  Сведения о платёжных ресурсах (данные онлайн-кошельков, номера счетов и карточек физических лиц), с помощью которых осуществляется нелегальная деятельность, направляются в банки через личные кабинеты. В первом полугодии 2025 года кредитные организации приняли ограничительные меры более чем по 600 платёжным реквизитам. Дополнительно для применения аналогичных мер информация о нелегальных поставщиках финансовых услуг добавляется на платформу «Знай своего клиента».

В информационную систему, которую используют правоохранительные органы и банки для отслеживания транзакций с криптовалютой и установления связей между криптовалютными и фиатными операциями, внесены данные о более чем 1800 криптокошельках субъектов нелегальной деятельности. 

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные органы и организации.

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
